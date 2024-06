Résultat des européennes à Chaillac-sur-Vienne : l'élection 2024 en direct

11:45 - Chaillac-sur-Vienne : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Dans la ville de Chaillac-sur-Vienne, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 25,04% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (89,08%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 591 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,85%) et le nombre de résidences HLM (0,74% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Chaillac-sur-Vienne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,08% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.