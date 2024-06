Résultat des européennes à Rolampont : l'élection 2024 en direct

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Rolampont

Le score obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections européennes. Les sondeurs prévoient un RN à environ 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des dernières européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait le porter à 48% à Rolampont, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus farfelues.