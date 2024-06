Résultat des européennes à Romagny Fontenay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Romagny Fontenay ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 17,91% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,52% à Romagny Fontenay, contre 29,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Romagny Fontenay à l'issue des européennes ? Le nombre de bulletins de la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen 2024. Législatives mises à part, la progression du RN est déjà solide à Romagny Fontenay entre Jordan Bardella en 2019 (21,61%) et Marine Le Pen en 2022 (25,09% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à 2019 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la dernière présidentielle à Romagny Fontenay Romagny Fontenay avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,09%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 38,76% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 32,81% contre 67,19%. Le RN ne convainquait pas plus à Romagny Fontenay quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 14,57% au premier tour, contre 47,83% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour sera à l'avenant, voyant également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - À Romagny Fontenay, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes 2019 Regarder en arrière semble de nouveau évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste Bardella avait enregistré 21,61% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 29,47%.

11:45 - Romagny Fontenay : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Romagny Fontenay, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 15,14% d'agriculteurs pour 1 259 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 45 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 16,22 % des résidents sont des enfants, et 9,53 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 37,08% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 34,0% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 712,31 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. En somme, à Romagny Fontenay, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Romagny Fontenay : la mobilisation des habitants aux élections européennes Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Romagny Fontenay, 66,98% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté les habitants de cette localité lors des précédents scrutins européens ? Durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 47,75% des inscrits sur les listes électorales de Romagny Fontenay (Manche). Le taux d'abstention était de 54,86% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes commencent à Romagny Fontenay : la participation en question Le taux d'abstention sera incontestablement un critère clé de ces élections européennes 2024 à Romagny Fontenay. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,43% au premier tour. Au second tour, 53,18% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Romagny Fontenay pour les élections européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 22,26% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 22% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.