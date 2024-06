Résultat des européennes à Romanswiller : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Romanswiller ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà forte à Romanswiller entre Jordan Bardella en 2019 (26,15%) et Marine Le Pen en 2022 (33,84% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points comparé à 2019 dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants de Romanswiller plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un joli score pour le Rassemblement national à Romanswiller. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la localité avec 28,42% au premier round. Il gagnait ensuite avec 50,12% au second, le portant au sommet du paysage local (Romanswiller ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,84% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,03% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,72%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 52,41%, devant Emmanuel Macron à 47,59%.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes à Romanswiller Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Romanswiller, à 26,15%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 18,02% et Yannick Jadot à 13,07%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Romanswiller et leurs implications électorales Quel impact aura la population de Romanswiller sur les résultats des européennes ? Dans le village, 13,09% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 29,03% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (14,8%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 480 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,84%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Romanswiller mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,08% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Romanswiller : la mobilisation des habitants aux élections européennes L'étude des précédents scrutins européens permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2019, pendant les européennes, 587 inscrits sur les listes électorales de Romanswiller avaient participé au vote (soit 55,59%), contre un taux de participation de 44,84% il y a dix ans. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Participation à Romanswiller : que retenir des précédentes élections ? À Romanswiller, l'abstention sera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 20,02% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 21,5% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses retombées en matière économique et énergétique seraient notamment susceptibles d'inciter les habitants de Romanswiller à s'intéresser plus fortement du scrutin.