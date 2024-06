En direct

19:35 - À Sommerau, que vont choisir les électeurs de la gauche ? Une autre interrogation qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 15,32% des bulletins dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 3,79% à Sommerau, contre 17,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Pour le RN, les intentions de vote de Jordan Bardella donnent de l'espoir à Sommerau Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Sommerau. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prévoir environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour le scrutin La cité de Sommerau avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la figure du RN l'emportait avec 34,34% au 1er tour. Au 2e tour, elle avait aussi battu Macron avec 53,83%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 23,06% des voix sur place, contre 25,23% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,39%).

12:45 - Il y a cinq ans, des élections très instructives Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 210 habitants de Sommerau passés par les isoloirs avaient choisi le Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait glané 31,87% des votes contre Nathalie Loiseau à 17,45% et Yannick Jadot à 15,63%.

11:45 - Sommerau : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Sommerau, le scrutin est en cours. Avec ses 1 524 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 76 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 840 foyers fiscaux. Dans la ville, 31 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,25 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 44,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 50,0% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 435,26 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Sommerau, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Etude de la participation lors des européennes à Sommerau Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. L'observation des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 42,49% des électeurs de Sommerau (Bas-Rhin) avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 55,48% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Sommerau : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'un des facteurs importants de ce scrutin européen sera immanquablement le taux de participation à Sommerau. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,8% des électeurs dans la localité s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 78,53% au premier tour, ce qui représentait 951 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?