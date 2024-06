17:08 - Pour le Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella donnent de l'espoir à Romilly-sur-Andelle

Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Romilly-sur-Andelle. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour s'attendre à environ 40% dans la ville cette fois ?