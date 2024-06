Résultat des européennes à Roppe : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - La liste RN favorite pour les européennes à Roppe ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si dans tout le pays, les sondages d'opinion prédisent une progression du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à environ 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les inscrits de Roppe penchaient pour Le Pen à la présidentielle Revenir sur le test démocratique le plus récent livre des enseignements instructifs au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un très gros score pour le Rassemblement national à Roppe. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la ville avec 21,32% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 57,44% au second, le plaçant au plus haut niveau à l'échelle municipale. Le Parti s'était placé devant les prétendants Nupes (20,83%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (20,10%) au premier tour puis encore Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 42,56% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,29% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,35%. Avec 49,28% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,72%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 à Roppe Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste RN de Bardella qui avait dominé les élections européennes à l'époque à Roppe, avec 28,71% des suffrages (120 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 18,9% qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 11,24%.

11:45 - Roppe et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Comment la population de Roppe peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? Avec 33% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,81%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (79,06%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,92%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 411 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,81%) et le nombre de résidences HLM (6,12% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Roppe mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,42% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Roppe : étude du niveau d'abstention aux précédentes européennes Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes atteignait 50%. Au fil des dernières années, les 1 075 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Pendant les européennes de 2019, 447 électeurs de Roppe (Territoire de Belfort) avaient participé au vote (soit 60,9%), à comparer avec une participation de 56,42% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Roppe : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention sera sans aucun doute un critère fort de ces européennes à Roppe. L'inflation qui alourdit les finances des familles combinée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à inciter les électeurs de Roppe à s'intéresser plus fortement du scrutin. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 76,84% des électeurs dans la localité avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 81,37% au premier tour, ce qui représentait 642 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.