19:14 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Roques, qui va profiter des électeurs de la Nupes ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Glucksmann s'était arrogé 10,4% à Roques, contre 20,56% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa performance lors des dernières législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement à Roques, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,72% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes à Roques ? La fraction d'électeurs de Jordan Bardella sera un enjeu au niveau local pour ces élections européennes 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Roques fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,99% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,62% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Roques plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Dans la ville de Roques, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 22,62%, la représentante du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 27,11% et 23,09% des suffrages. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 58,11% contre 41,89% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 21,74%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 30,72% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 385 habitants de Roques passés par les isoloirs s'étaient tournés vers la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait séduit 23,99% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 20,56% et Yannick Jadot à 14,52%.

11:45 - Dynamique électorale à Roques : une analyse socio-démographique Dans la commune de Roques, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,04%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (11,33%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 709 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,60%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,5%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Roques mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,67% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Participation aux européennes à Roques : facteurs et implications Au cours des consultations politiques passées, les 5 172 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 52,48% au niveau de Roques (Haute-Garonne). Le taux de participation était de 44,7% il y a 10 ans. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - C'est le moment de voter à Roques pour les élections européennes À Roques, la participation constituera sans aucun doute l'une des clés des européennes 2024. L'inflation qui pèse sur les finances des foyers français serait notamment en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Roques. Pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 3 502 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,33% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 75,77% au second tour, c'est-à-dire 2 648 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.