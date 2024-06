En direct

19:10 - Les votes de la Nupes convoités En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était élevé à 9,55% à Frouzins, contre 22,04% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des législatives à Frouzins, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,48% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,9% pour Yannick Jadot, 2,57% pour Fabien Roussel et 2,98% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Frouzins A l'échelle locale, le résultat du RN aux européennes sera très analysé. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Frouzins semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Confirmation à venir ?

15:02 - Les habitants de Frouzins plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Frouzins lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,6%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,68%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,86% contre 60,14%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Frouzins quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 21,36% au premier tour, contre 31,70% pour le binôme Ensemble !. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - 22,63% pour Jordan Bardella en 2019 à Frouzins Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui s'était placée en tête des élections du Parlement européen à l'époque à Frouzins, avec 22,63% des voix devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 22,04% et la liste Yannick Jadot avec 15,6%.

11:45 - Frouzins : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Frouzins apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 9 457 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 561 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 510 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (89,04 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Frouzins incarne une communauté diversifiée, avec ses 368 résidents étrangers, soit 3,92% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2622,03 euros/mois, la commune défend une économie stable malgré les défis. Pour résumer, à Frouzins, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - À Frouzins, quelle abstention aux européennes ? L'observation des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 46,44% des personnes en capacité de voter à Frouzins avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 53,21% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes commencent à Frouzins : l'abstention en question À Frouzins, l'une des grandes inconnues des élections européennes sera immanquablement l'ampleur de la participation. Le conflit russo-ukrainien est capable d'impacter le taux de participation à Frouzins (31270). Pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,92% dans l'agglomération, à comparer avec une participation de 80,83% au premier tour, ce qui représentait 5 504 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,32% au premier tour. Au second tour, 46,19% des votants se sont déplacés.