Résultat des européennes à Rosières-en-Santerre : l'élection 2024 en direct

11:45 - Rosières-en-Santerre : démographie et socio-économie impactent les européennes

Comment les habitants de Rosières-en-Santerre peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Dans la commune, 17,3% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,85% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (72,88%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 095 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,44%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,38%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Rosières-en-Santerre mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,13% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.