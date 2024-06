Résultat des européennes à Rossfeld : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat à Rossfeld pour le Rassemblement national ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très commenté pour cette élection européenne 2024, localement, comme dans le reste du pays. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Rossfeld. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi s'attendre à 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Rossfeld plutôt pour Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen avait particulièrement marqué les esprits à Rossfeld au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 31,88% des électeurs dès le 1er round. Pour le second tour, c'est également elle qui s'imposait à Rossfeld avec 53,06%, devant Emmanuel Macron à 46,94%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 30,79% des votes sur place, contre 31,61% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 50,60%.

12:45 - À Rossfeld, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Rossfeld, à 30,28%, soit 119 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 20,87% et Yannick Jadot à 13,74%.

11:45 - Rossfeld : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les données démographiques et socio-économiques de Rossfeld mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des élections européennes. Avec un taux de chômage de 8,14% et une densité de population de 158 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (9,51%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 372 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,82%) et le nombre de résidences HLM (3,87% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Rossfeld mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,96% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Rossfeld : étude du taux de participation aux précédentes élections européennes Comment votent généralement les habitants de cette commune ? A l'occasion des européennes de 2019, 47,38% des inscrits sur les listes électorales de Rossfeld (Bas-Rhin) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 58,02% il y a 10 ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,88%.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Rossfeld L'une des clés du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter la participation à Rossfeld. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,13% au premier tour et seulement 56,72% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,8% dans la ville. L'abstention était de 19,46% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.