Résultat des européennes à Rouillé : l'élection 2024 en direct

15:37 - 26,25% pour Jordan Bardella en 2019 à Rouillé Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Rouillé, avec 26,25%, soit 225 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 21% et Yannick Jadot à 10,5%.

11:45 - Rouillé : démographie, élections et stratégies politiques La composition démographique et socio-économique de Rouillé façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des européennes. Le taux de chômage à 7,98% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 47 hab/km² et 43,39% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (21,89%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 905 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,47%) et le nombre de résidences HLM (2,76% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Rouillé mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,92% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Rouillé ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des derniers scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 48,6% des électeurs de Rouillé (Vienne). L'abstention était de 55,32% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Abstention à Rouillé : que retenir des précédentes élections ? À Rouillé, le taux de participation constituera un facteur décisif de ce scrutin européen 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 75,95% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 78,22% au premier tour, soit 1 480 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 47,91% au premier tour et seulement 48,28% au second tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale sont notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Rouillé .