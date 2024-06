Résultat des européennes à Lusignan : l'élection 2024 en direct

11:45 - Lusignan : élections européennes et dynamiques démographiques

Dans la ville de Lusignan, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,2%. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (25,32%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 058 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,7%) et le nombre de résidences HLM (7,41% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Lusignan mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,04% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.