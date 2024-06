En direct

19:34 - À Roussy-le-Village, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 15,87% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 4,56% à Roussy-le-Village, contre 29,61% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Roussy-le-Village ? Le résultat des européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà puissante à Roussy-le-Village entre Jordan Bardella en 2019 (16,86%) et Marine Le Pen en 2022 (21,01% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Roussy-le-Village C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Roussy-le-Village lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,56%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,01%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,92% contre 62,08%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Roussy-le-Village quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 20,19% au premier tour, contre 41,11% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de suffrages, avec 60,62% sur l'unique circonscription couvrant Roussy-le-Village.

12:45 - 29,61% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Roussy-le-Village Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première marche avec 29,61%, contre 16,86% pour le RN.

11:45 - Les données démographiques de Roussy-le-Village révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Roussy-le-Village peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 106 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,62%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (88,25%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 430 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,42% et d'une population immigrée de 9,49% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,18%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Roussy-le-Village, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des dernières élections européennes à Roussy-le-Village Y aura-t-il une augmentation de la participation des Français aux européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, la participation aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des scrutins européens passés. A l'occasion des européennes 2019, le pourcentage de participation atteignait 46,11% des inscrits sur les listes électorales de Roussy-le-Village (Moselle), à comparer avec un taux de participation de 40,6% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Roussy-le-Village : l'abstention au cœur des préoccupations À Roussy-le-Village, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères clés de ce scrutin européen. L'inflation pourrait potentiellement ramener les électeurs de Roussy-le-Village dans les bureaux de vote. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 094 personnes en âge de voter au sein de la ville, 25,05% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 25,43% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 60,69% au premier tour et seulement 63,01% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Roussy-le-Village ?