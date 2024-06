Résultat des européennes à Boust : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 7,57% à Boust, contre 24,86% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Boust, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,35% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - À Boust, une liste Bardella favorite ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Boust. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour anticiper près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Boust plutôt pour Macron en 2022 Boust avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,53%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 36,73% des votes. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 35,81% contre 64,19%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 14,94% au premier tour, contre 36,69% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de votes, avec 60,81% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Boust en 2019 ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Boust lors des précédentes élections des députés européens, avec 24,86% des suffrages. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 17,84% dans la localité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 17,3%.

11:45 - Élections européennes à Boust : un éclairage démographique Quel portrait faire de Boust, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 505 logements pour 1 154 habitants, la densité de la commune est de 171 hab par km². Ses 33 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (90,89 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 34,01% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 49,3% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 639,64 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. À Boust, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Boust : quelles tendances ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 53,13% des personnes aptes à voter à Boust avaient déserté les urnes. L'abstention était de 63,72% pour le scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Boust À Boust, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections européennes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 37,47% au premier tour et seulement 38,07% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Boust ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,65% des électeurs de la ville. La participation était de 73,89% au premier tour, c'est-à-dire 617 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.