Résultat des européennes à Roye : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat aux européennes de Roye pour la liste RN ? Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Roye entre Jordan Bardella en 2019 (37,89%) et Marine Le Pen en 2022 (41,41% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 50% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à retenir pour les élections de 2024 Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un excellent score pour le Rassemblement national à Roye. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 42,51% au 1er tour avant un formidable 62,85% au second (Roye ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un résultat plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 41,41% au premier tour et 66,24% au deuxième dans la ville.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières européennes à Roye Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme sensé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Roye, à 37,89%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 12,46% et Yannick Jadot à 9,52%.

11:45 - Élections européennes à Roye : un éclairage démographique Dans les rues de Roye, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 482 habitants répartis dans 700 logements, cette commune présente une densité de 146 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 83 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 859 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,29 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,77% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,83% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 683,64 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Roye, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Roye : retour sur la participation aux dernières européennes Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, au moment des européennes, sur les 628 personnes en âge de voter à Roye, 61,15% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 48,7% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? À travers tout le pays, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Roye, 58,38% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Roye pour les élections européennes Ce dimanche, lors des élections européennes à Roye, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation qui grève le budget des Français cumulée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à ramener les citoyens de Roye (70200) dans les bureaux de vote. Lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 043 personnes en âge de voter dans la ville, 19,12% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,85% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,7% au premier tour et seulement 45,36% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Roye ?