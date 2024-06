En direct

19:12 - À Roye, qui vont désigner les électeurs de la gauche ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était élevé à 6,18% à Roye, contre 14,13% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les études sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives à Roye, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,76% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,99% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,56% pour Yannick Jadot, 2,86% pour Fabien Roussel et 1,37% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Roye, entre les 14,13% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,24% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,61% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Roye, un Rassemblement national favori ? Le résultat obtenu par le RN sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection. Si dans toute la France, les instituts de sondage annoncent une évolution du RN à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella pas loin des 50% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a visiblement gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les inscrits de Roye plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Roye. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la localité avec 37,77% au 1er tour avant un formidable 56,53% au deuxième sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 42,2% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,99%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,9%, devant Emmanuel Macron à 37,1%.

12:45 - À Roye, Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme évident au moment du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Roye, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté, glanant 39,46% des votes devant Nathalie Loiseau à 14,13% et Manon Aubry à 12,58%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Roye et leurs implications électorales Quel impact aura la population de Roye sur les résultats des élections européennes ? Le taux de chômage à 20,9% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 384 habitants par km² et 42,88% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2047,49 € par mois, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (28,39%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (5,60%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Roye mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,62% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Roye L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération. Lors des élections européennes 2019, le taux d'abstention s'élevait à 48,01% des inscrits sur les listes électorales de Roye (Somme), à comparer avec une abstention de 61,41% pour le scrutin européen de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Roye, 70,89% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Roye À Roye, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera l'étendue de l'abstention. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 28,62% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 26,71% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Les populations des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?