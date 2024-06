Résultat des européennes à Roz-sur-Couesnon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Roz-sur-Couesnon, le résultat de la Nupes aux dernières législatives scruté En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 9,75% à Roz-sur-Couesnon, contre 19,25% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui est déjà morte malgré sa poussée lors des dernières élections législatives. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Roz-sur-Couesnon, le binôme Nupes avait en effet glané 20,1% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Roz-sur-Couesnon, entre les 19,25% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,24% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 38,01% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Roz-sur-Couesnon avant les européennes ? Si au niveau national, les sondeurs calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella tout proche des 40% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant les européennes La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. L'élection suprême avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle prenait la tête avec 30,59% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 29,24% et 15,29% des voix. Pour le second tour de l'élection, c'est encore elle qui gagnait à Roz-sur-Couesnon avec 50,45%, devant Emmanuel Macron à 49,55%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 27,85% des votes sur place, contre 38,01% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 62,91%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Roz-sur-Couesnon Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Roz-sur-Couesnon, avec 27,75%, soit 111 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 19,25% et Raphaël Glucksmann à 9,75%.

11:45 - Roz-sur-Couesnon : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La composition démographique et le contexte socio-économique de Roz-sur-Couesnon contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans le village, 17,6% des résidents sont des enfants, et 13,5% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (42,46%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 430 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,88%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,49%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,86%, comme à Roz-sur-Couesnon, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Roz-sur-Couesnon : retour sur la participation aux dernières élections européennes Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques précédentes. Lors des élections européennes 2019, le taux d'abstention atteignait 43,62% dans la commune de Roz-sur-Couesnon. L'abstention était de 51,15% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Roz-sur-Couesnon : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs déterminants de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Roz-sur-Couesnon. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,16% au premier tour et seulement 49,62% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Roz-sur-Couesnon ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 78,61% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,85% au premier tour, ce qui représentait 615 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.