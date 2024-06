Résultat des européennes à Saint-Broladre : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Broladre scrutés Une autre incertitude qui enveloppe ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 20,99% des voix dans la localité. Une poussée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,71% à Saint-Broladre, contre 20,35% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Saint-Broladre ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si on extrapole la progression du Rassemblement national prévue par les sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci devrait s'élever à environ 36% à Saint-Broladre. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà arrachés par les lepénistes dans la commune entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 5 points qui peut toujours monter.

15:02 - Les inscrits de Saint-Broladre plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen a énormément séduit à Saint-Broladre pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 31,81% au 1er tour. Pour le 2e tour du scrutin, c'est de nouveau la numéro 1 de l'ancien Front national qui s'imposait à Saint-Broladre avec 52,52%, devant Emmanuel Macron à 47,48%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 23,7% des votes sur place, contre 38,27% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 60,99%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut toujours sembler indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national de Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Saint-Broladre, avec 26,8% des suffrages, soit 108 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 20,35% qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 10,67%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Broladre : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Saint-Broladre, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 152 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 55 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (68,7 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 30,25% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,08% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 385,94 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, à Saint-Broladre, les problématiques locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Saint-Broladre : retour sur la participation aux dernières élections européennes Au cours des dernières consultations démocratiques, les 1 171 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 46,77% dans la commune de Saint-Broladre, contre une abstention de 50,00% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : l'abstention aux élections européennes représentait 49,88%.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Saint-Broladre À Saint-Broladre, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,64% au premier tour et seulement 51,95% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Broladre ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,27% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,61% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.