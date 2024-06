Résultat des européennes à Ruffiac : l'élection 2024 en direct

17:19 - Les enseignements de 2022

Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,59% contre 39,76% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,28% contre 58,72%. Le RN n'a pas plus convaincu à Ruffiac par la suite, lors des législatives, avec 17,06% au premier tour, contre 44,65% pour le binôme Régionaliste. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Régionaliste qui va cumuler le plus de voix, avec 72,12% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.