Résultat des européennes à Missiriac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Missiriac, quels reports de voix à gauche ce soir ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 5,58% à Missiriac, contre 28,57% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Missiriac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 14,73% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Missiriac pour la liste RN ? Le résultat obtenu par le RN sera très observé localement pour cette européenne 2024. Si en France, les enquêtes d'opinion dessinent une évolution du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella tout proche des 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a en fait enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les habitants de Missiriac plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Missiriac avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,14%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 38,33% des voix. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 36,27% contre 63,73%. Le RN ne convainquait pas plus à Missiriac un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 12,57% au premier tour, contre 44,40% pour le binôme Régionaliste. Sur la commune de Missiriac, c'est finalement une majorité Régionaliste qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du RN.

12:45 - 28,57% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Missiriac Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore une fois comme une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des précédentes élections européennes à Missiriac plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 11,83% des suffrages, en troisième position, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 17,19% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 28,57%, en tête dans la commune.

11:45 - Missiriac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique de Missiriac détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 83 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 5,45%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,71%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 518 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,5%) et le nombre de résidences HLM (1,03% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Missiriac mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,29% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Perspectives de la participation aux européennes à Missiriac Au cours des dernières années, les 1 214 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des dernières élections européennes, parmi les 488 personnes en âge de voter à Missiriac, 55,27% étaient allées voter. La participation était de 43,17% lors des élections européennes de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Les européennes débutent à Missiriac : la participation en question À Missiriac, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen sera le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,7% au premier tour. Au second tour, 47,83% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 913 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 18,18% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 18,29% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.