Résultat des européennes à Rully : l'élection 2024 en direct

Si au niveau national, les instituts de sondage calculent une progression du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a pour l'instant gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,87% contre 30,26% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,18% contre 58,82%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 21,27% au premier tour, contre 35,44% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Rully, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

Comment la population de Rully peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? Avec 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,02%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (81,7%) met en exergue le poids des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (77,71%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 677 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,90%) et le nombre de résidences HLM (1,93% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Rully mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,24% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.