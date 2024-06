En direct

19:22 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Ruoms ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche s'était arrogé 4,32% à Ruoms, contre 20% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. A l'issue du premier tour des législatives à Ruoms, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,34% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Ruoms ? Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Ruoms. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi l'amener à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Marine Le Pen en première position en 2022 à Ruoms C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La cité de Ruoms avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la patronne du Rassemblement national s'imposait avec 31,25% au premier tour. Elle elle finissait aussi première au deuxième tour avec 52,06%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 21,24% des votes sur place, contre 23,50% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 65,47%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Ruoms il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 256 votants de Ruoms s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait glané 29,09% des voix devant Nathalie Loiseau à 20% et François-Xavier Bellamy à 11,48%.

11:45 - Démographie et politique à Ruoms, un lien étroit Devant le bureau de vote de Ruoms, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 1 723 logements pour 2 284 habitants, la densité de la commune est de 185 hab/km². Ses 315 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (56,82 %) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 38,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 248 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 17,76%, synonyme d'une situation économique précaire. En résumé, Ruoms incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Ruoms : retour sur l'abstention aux dernières européennes Au cours des précédentes consultations politiques, les 2 303 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 934 inscrits sur les listes électorales à Ruoms, 48,31% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 56,4% lors des européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Ruoms, 67,28% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Participation à Ruoms : quelles perspectives pour les élections européennes ? Le niveau de participation constituera indéniablement un critère décisif du scrutin européen à Ruoms. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 76,58% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 73,72% au second tour, soit 1 341 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,42% au premier tour. Au second tour, 49,97% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Ruoms cette année ? Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?