En direct

19:28 - À Saint-Alban-Auriolles, qui vont élire les électeurs de la gauche ? Une autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes s'était donc arrogée la première marche avec 21,71% des suffrages dans la localité. Une performance à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 7,85% à Saint-Alban-Auriolles, contre 15,9% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (8,62% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,37% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (4,02% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Alban-Auriolles pour le Rassemblement national ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella lors de ces européennes sera très commenté. Les sondages prévoient une liste Bardella à environ 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Logiquement, cette tendance doit l'amener à 35% à Saint-Alban-Auriolles, soit dix points de plus également que ses 25,67% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Les habitants de Saint-Alban-Auriolles penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La ville de Saint-Alban-Auriolles avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel 2022 puisque la candidate du RN écrasait le match avec 26,53% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,59% contre 50,41%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 18,6% des votes sur place, contre 21,71% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 56,17%.

12:45 - 25,67% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Saint-Alban-Auriolles Le résultat de ce 9 juin va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 134 électeurs de Saint-Alban-Auriolles avaient été séduits par le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait séduit 25,67% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 15,9% et Yannick Jadot à 14,37%.

11:45 - Saint-Alban-Auriolles : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire de Saint-Alban-Auriolles, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 954 logements pour 1 087 habitants, la densité de la ville est de 60 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 96 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 720 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (46,96 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 47,8% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 56,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 898,40 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Saint-Alban-Auriolles manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Saint-Alban-Auriolles : retour sur l'abstention aux dernières européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Saint-Alban-Auriolles, 64,76% des électeurs avaient participé. Au fil des dernières années, les 1 103 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes 2019, le pourcentage de participation s'élevait à 61,5% dans la commune de Saint-Alban-Auriolles. Le taux de participation était de 44,74% en 2014.

09:30 - Participation à Saint-Alban-Auriolles : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-Alban-Auriolles ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 83,61% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 77,05% au second tour, soit 705 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,3% au premier tour et seulement 54,07% au deuxième tour. Les études révèlent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?