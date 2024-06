En direct

19:34 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Russange fait envie à gauche Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait obtenu 26,18% à Russange, contre 6,69% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Russange, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,59% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Russange, entre les 26,18% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,68% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,9% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Russange ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections européennes. Si en France, les sondages d'intentions de vote prévoient une évolution du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 30% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les inscrits de Russange plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,28% contre 31,68% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,69% contre 57,31%. Le RN ratait aussi la première marche à Russange quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 25,25% au premier tour, contre 29,90% pour le binôme La République en Marche. Ce démarrage en demi-teinte ne va pas empêcher le RN de s'imposer au second tour avec 25,25%.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance déjà tranchante Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore sembler avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. La liste de Bardella ne terminait que deuxième aux européennes il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 26,18%, contre 20,06% pour le RN.

11:45 - Russange aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Russange, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 1 262 habitants, ce village est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 19 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 399 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (81,22 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 286 résidents étrangers, représentant 22,56% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, 40,6% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1269,81 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Russange, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, se joignent aux défis européens.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Russange Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%. Au cours des consultations démocratiques passées, les 1 283 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 51,53% des personnes aptes à participer à une élection à Russange avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 63,27% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Russange : quel sera le taux de participation ? À Russange, le taux d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen. Les habitants des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 25,93% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 25,72% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.