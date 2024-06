En direct

19:24 - À Thil, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à la loupe Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 15,6% à Thil, contre 6,59% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections du Parlement à Thil, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,62% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Thil, entre les 15,6% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,24% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,59% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Qui vont désigner les électeurs de la droite à Thil ? Si on extrapole la progression du RN attendue par les sondages au niveau national pour les élections de juin, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN a toutes les chances de se situer à environ 27% à Thil. Une estimation qui concorde avec les suffrages déjà gagnés par le mouvement dans la commune entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les dernières tendances à Thil Chez les habitants de Thil, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec seulement 21,49%, la cheffe du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 27,01% et 22,24% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 61,89% contre 38,11% pour Le Pen au second tour dans la localité. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,78%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 31,62% des voix. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Thil, Ian Brossat en première position lors des européennes 2019 Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste Bardella terminant deuxième avec 17,8% aux élections européennes. La liste de Ian Brossat s'arrogeait la première position avec 23,3%.

11:45 - Élections européennes à Thil : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Thil, le scrutin est en cours. Avec ses 1 987 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 58 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 20,07 % des résidents sont des enfants, et 5,08 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 521 résidents étrangers, Thil est un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 37,26% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 634,44 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En somme, à Thil, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Européennes précédentes à Thil : retour sur la participation électorale Au fil des consultations démocratiques précédentes, les 2 006 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 56,41% des inscrits sur les listes électorales de Thil, contre un taux d'abstention de 68,98% il y a dix ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%.

09:30 - C'est le moment de voter à Thil pour les élections européennes À Thil, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 006 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 35,29% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 31,31% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 62,43% au premier tour. Au deuxième tour, 63,65% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Thil cette année ? L'inflation qui alourdit les finances des foyers français est par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Thil .