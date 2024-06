Résultat des européennes à Sablet : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Sablet ? À Sablet, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,79% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 24,11% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les enseignements de 2022 Sablet avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,11%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 29,07% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,27% contre 53,73%. Le RN ratait aussi la première marche à Sablet quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 28,79% au premier tour, contre 35,60% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va cumuler le plus de suffrages, avec 59,78% sur la seule circonscription recouvrant Sablet.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Sablet en 2019 ? Regarder en arrière semble encore une fois pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national portée par Bardella qui s'était imposée aux européennes il y a cinq ans à Sablet, avec 24,79% des voix (147 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 24,79% suivie par la liste Yannick Jadot avec 11,64%.

11:45 - Sablet : démographie et socio-économie impactent les européennes Devant le bureau de vote de Sablet, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 877 logements pour 1 391 habitants, la densité de la ville est de 112 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 161 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 826 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (62,83 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 29,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 39,51% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 221,96 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. En résumé, Sablet incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Sablet ? Au fil des dernières années, les 1 425 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les européennes 2019, 39,36% des électeurs de Sablet (Vaucluse) avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 50,86% pour les élections européennes de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention des Français aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Sablet ? L'abstention constituera sans nul doute l'une des clés du scrutin européen 2024 à Sablet. La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet impacter le pourcentage de participation à Sablet. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 81,32% des électeurs dans la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 82,34% au premier tour, c'est-à-dire 886 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 55,47% au premier tour et seulement 55,38% au deuxième tour.