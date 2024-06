En direct

19:26 - Qui vont élire les supporters de la Nupes à Violès ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais Le candidat de gauche avait obtenu 4,99% à Violès, contre 15,91% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Violès, le binôme Nupes avait en effet glané 19,31% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Pour le RN, les sondages de Bardella donnent de l'espoir à Violès Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera un enjeu clé au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. On note que Violès fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 37,91% lors du vote européen et Marine Le Pen 32,09% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Analyser le test démocratique le plus récent peut sembler une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Violès. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la commune avec 44,49% au 1er tour avant un formidable 60,38% au second, lui garantissant la meilleure place à l'échelle municipale sur l'unique circonscription de la zone. Le RN a même obtenu un meilleur pourcentage aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait accumulé 32,09% au premier tour et 58,14% au 2e dans la ville.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Violès en 2019 ? Le résultat de ce soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Violès, à 37,91%, soit 243 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 15,91% et Yannick Jadot à 9,05%.

11:45 - Violès : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections À Violès, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 9,76% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec 44,93% de population active et une densité de population de 110 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,69%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 683 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,92%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Violès mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,26% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Violès : quel était le pourcentage de participation aux élections européennes ? Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59% ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes atteignait 50%. Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, parmi les 695 inscrits sur les listes électorales à Violès, 45,58% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 49,92% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Violès L'une des clés du scrutin européen sera à n'en pas douter l'abstention à Violès. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, sur les 1 325 personnes en âge de voter au sein de la ville, 77,58% avaient participé au vote. La participation était de 79,7% au premier tour, c'est-à-dire 1 056 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,43% au premier tour et seulement 51,2% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Violès ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des Français pourrait augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Violès.