Résultat des européennes à Sabres : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Sabres, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après l'explosion de la Nupes. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Sabres, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,52% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 19,21% à Sabres, contre 15,45% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 15,45% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,3% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,02% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à Sabres pour la liste RN de Jordan Bardella ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux européennes sera très observé. Les sondages d'intentions de vote prévoient une liste RN à 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait le porter à 27% à Sabres, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais Sabres n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les analyses les plus hâtives.

15:02 - Avantage Rassemblement à Sabres ? Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,14% contre 24,93% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,88% contre 58,12%. Le RN ne convainquait pas plus à Sabres un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 12,88% au premier tour, contre 32,52% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui cumulera le plus de votes, avec 56,42% sur l'unique circonscription recouvrant Sabres.

12:45 - À Sabres, Raphaël Glucksmann au sommet lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Sabres, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Raphaël Glucksmann avec 19,21% des votes. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 17,82%. En troisième position se trouvait Nathalie Loiseau avec 15,45%.

11:45 - Sabres : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Devant le bureau de vote de Sabres, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 737 logements pour 1 165 habitants, la densité de la ville est de 7 habitants par km². Ses 72 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (32,7 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 38,46% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 33,33% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 407,25 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. En conclusion, à Sabres, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Sabres : retour sur l'abstention aux dernières européennes Y aura-t-il une progression de la participation des Français aux européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50%. Au cours des dernières années, les 1 313 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, sur les 533 personnes en âge de voter à Sabres, 60,43% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 48,43% il y a dix ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Sabres À Sabres, l'un des facteurs décisifs de ces européennes 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,78% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 20,84% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,7% au premier tour et seulement 44,83% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des foyers français cumulée avec les inquiétudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Sabres .