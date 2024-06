En direct

19:25 - À Saclas, qui vont adopter les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 5,47% à Saclas, contre 9,16% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les études sondagières. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son excellent résultat lors des élections législatives. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saclas, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,29% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Que vont décider les électeurs de Saclas ? Le score du Rassemblement national sera très commenté au niveau local pour cette élection européenne 2024. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Saclas. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi prévoir 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Saclas plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen a particulièrement frappé les esprits à Saclas lors de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 32,18% dès le premier tour. Pour le second tour deux semaines plus tard, c'est aussi la candidate du RN qui l'emportait à Saclas avec 56,47%, devant Emmanuel Macron à 43,53%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 26,33% des votes sur place, contre 28,29% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 52,95%, contre 47,05% pour le binôme Nupes.

12:45 - 30,39% pour Jordan Bardella en 2019 à Saclas Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 189 électeurs de Saclas s'étaient tournés vers la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait attiré ainsi 30,39% des votes face à Yannick Jadot à 11,9% et Manon Aubry à 9,32%.

11:45 - Élections européennes à Saclas : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Saclas, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,3%. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (17,59%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 575 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,13%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,14%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Saclas mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,85% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Saclas : étude du niveau de participation aux précédentes élections européennes Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2019, durant les élections européennes, 45,35% des inscrits sur les listes électorales de Saclas avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 52,69% en 2014. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saclas À Saclas, le taux de participation constituera indiscutablement un critère fort des européennes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,61% au premier tour et seulement 45,39% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saclas ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 169 personnes en âge de voter dans la ville, 75,64% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 78,27% au premier tour, c'est-à-dire 915 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.