Résultat des européennes à Sagy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Que vont décider les votants de Sagy ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces européennes 2024 à l'échelle locale. En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Sagy entre Jordan Bardella en 2019 (30,05%) et Marine Le Pen en 2022 (34,76% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à 2022 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage Rassemblement à Sagy ? Marine Le Pen a frappé les esprits à Sagy au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un score de 34,76% des voix au 1er round. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est également elle qui l'emportait à Sagy avec 60,83%, devant Emmanuel Macron à 39,17%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 31,09% des votes sur place, contre 36,74% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 54,59%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Sagy en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Sagy, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, glanant 30,05% des votes contre François-Xavier Bellamy à 18,23% et Nathalie Loiseau à 14,78%. Ce sont alors 122 habitants qui l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Sagy : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Sagy comme dans toute la France. Avec une population de 1 241 habitants répartis dans 762 logements, ce village présente une densité de 36 habitants/km². Avec 64 entreprises, Sagy offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (71,65 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 51,98% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 57,29% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 110,97 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Sagy incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Sagy L'étude des scrutins européens passés permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 53,89% au sein de Sagy (Saône-et-Loire). Le taux d'abstention était de 55,78% pour le scrutin de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Sagy ? L'une des grandes inconnues des européennes sera immanquablement l'ampleur de l'abstention à Sagy. Pour le second tour de la présidentielle, 75,87% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,34% au premier tour, soit 768 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les études rapportent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?