Résultat des européennes à Sahurs : l'élection 2024 en direct

18:27 - Quel verdict pour les candidats RN à Sahurs ?

Le score obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera une des clés localement pour ces élections 2024. Les sondages d'opinion prédisent un RN à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des élections européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'approcher de 30% à Sahurs, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les analyses les plus tirées par les cheveux.