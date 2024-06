En direct

19:30 - Les 19,65% de la coalition de gauche observés La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,65% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,07% à Caumont, contre 22,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Caumont avant les européennes ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement européen 2024 au niveau local, comme au niveau national. À Caumont, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 26,22% au terme du vote européen et Marine Le Pen 25,66% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Caumont ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Caumont lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,22%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 25,66%. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,46% contre 58,54%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 25,34% au premier tour, contre 36,54% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Caumont, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait enregistré 26,22% des votes, face à Nathalie Loiseau à 22,56% et Yannick Jadot à 10,98%.

11:45 - Caumont : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Caumont, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec une densité de population de 171 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,64%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (14,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 516 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,81%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Caumont mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,21% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - À Caumont, quelle abstention aux précédentes européennes ? Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%. L'analyse des scrutins européens précédents permet de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des européennes de 2019, parmi les 509 inscrits sur les listes électorales à Caumont, 39,19% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 46,32% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Caumont pour les européennes L'une des clés de ces européennes sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Caumont. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle pourraient en effet renforcer l'engagement civique des citoyens de Caumont . En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 917 personnes en âge de voter dans la commune, 19,32% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,61% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.