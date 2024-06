Résultat des européennes à Sains-du-Nord : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les défis socio-économiques de Sains-du-Nord et leurs implications électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de Sains-du-Nord déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 26,65%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (55,09%) met en relief l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 675 € par an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,62%) et le nombre de résidences HLM (18,54% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Sains-du-Nord mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 43,38% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.