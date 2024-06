En direct

19:27 - Les supporters de la coalition de gauche très suivis Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Raphaël Glucksmann avait obtenu 3,63% à Sains-Richaumont, contre 11,66% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Sains-Richaumont, le binôme Nupes avait en effet glané 43,05% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Le Rassemblement national à Sains-Richaumont, un favori aux européennes ? La part des électeurs de Jordan Bardella sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. À Sains-Richaumont, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 48,45% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 44,09% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 sur la France entière, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les votants de Sains-Richaumont penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen a énormément séduit à Sains-Richaumont pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 44,09% des suffrages au 1er round. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est encore la leader du Rassemblement national qui s'imposait à Sains-Richaumont avec 67,26%, devant Emmanuel Macron à 32,74%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 27,48% des votes sur place, contre 43,05% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 51,48%, contre 48,52% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Sains-Richaumont Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 187 électeurs de Sains-Richaumont s'étaient tournés vers le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella cumulait ainsi 48,45% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 11,66% et François-Xavier Bellamy à 9,59%.

11:45 - Sains-Richaumont : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant le bureau de vote de Sains-Richaumont, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 511 logements pour 978 habitants, la densité de la commune est de 83 hab par km². Avec 55 entreprises, Sains-Richaumont est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (74,17 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,97% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 31,99% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 888,70 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, à Sains-Richaumont, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Sains-Richaumont : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Au cours des dernières années, les 1 003 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 414 personnes en âge de voter à Sains-Richaumont, 37,65% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 49,41% il y a dix ans. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Sains-Richaumont, 50,0% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - C'est le moment de voter à Sains-Richaumont pour les européennes À Sains-Richaumont, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,83% au premier tour. Au second tour, 52,23% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Sains-Richaumont ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, 19,58% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 21,39% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.