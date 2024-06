Résultat des européennes à Saint-Agnant : l'élection 2024 en direct

Regarder en arrière apparait encore comme logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-Agnant, à 29,15%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 17,09% et Yannick Jadot à 13,77%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Agnant

Comment la population de Saint-Agnant peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,99% et une densité de population de 118 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,33%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 126 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,37%) et le nombre de résidences HLM (1,97% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Saint-Agnant mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,9% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.