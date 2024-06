Résultat des européennes à Saint-Amand-sur-Fion : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Saint-Amand-sur-Fion à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 10,34% des suffrages dans la commune. Une poussée à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,36% à Saint-Amand-sur-Fion, contre 15,38% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du PCF.

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Amand-sur-Fion, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera un point d'observation clé pour ces élections à l'échelle locale, comme au niveau national. On note que Saint-Amand-sur-Fion fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 40% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 38,72% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Les inscrits de Saint-Amand-sur-Fion penchaient pour Le Pen il y a deux ans La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La cheffe de l'ancien FN prenait la tête avec 38,72% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,92% et 10,77% des voix. Au 2e tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 58,9% contre 41,1%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 25,99% des votes sur place, contre 52,52% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (70,53%).

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Se retourner sur le dernier test apparait encore comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement avait cumulé 40% des votes, soit 156 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 15,38% et François-Xavier Bellamy à 11,03%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Amand-sur-Fion, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Amand-sur-Fion montrent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Dans le village, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,3% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (15,55%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 382 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) met en lumière des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,83%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Amand-sur-Fion mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,55% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières élections européennes à Saint-Amand-sur-Fion : quels enseignements ? Y aura-t-il une hausse de l'abstention des Français aux européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des scrutins européens antérieurs ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 416 personnes en âge de voter à Saint-Amand-sur-Fion, 45,19% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 56,0% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Participation à Saint-Amand-sur-Fion : les leçons des précédentes élections Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Amand-sur-Fion, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation qui grève les finances des foyers français, cumulée avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine sont en mesure d'inciter les citoyens de Saint-Amand-sur-Fion (51300) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 762 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,53% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 78,87% au second tour, soit 601 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.