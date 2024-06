En direct

19:17 - À Saint-André-de-Corcy, qui vont plebisciter les électeurs de la gauche ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 4,41% à Saint-André-de-Corcy, contre 18,3% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-André-de-Corcy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,58% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-André-de-Corcy, entre les 18,3% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,46% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,25% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le RN à Saint-André-de-Corcy lors des européennes ? Si en France, les sondages d'intentions de vote annoncent une évolution moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 38% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin européen Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient offert un excellent résultat pour le RN à Saint-André-de-Corcy. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la ville avec 30,41% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même obtenu un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait accumulé 30,23% au 1er tour et 49,28% au second dans la commune.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes à Saint-André-de-Corcy Se retourner sur le dernier test peut encore sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, 353 électeurs de Saint-André-de-Corcy s'étaient tournés vers le parti lepéniste à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait glané 28,33% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 18,3% et Yannick Jadot à 14,13%.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-André-de-Corcy : une analyse socio-démographique Quel impact aura la population de Saint-André-de-Corcy sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,15%. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,03%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 348 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,2%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (4,57%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-André-de-Corcy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,53% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Saint-André-de-Corcy : quel était le taux de participation aux précédentes élections européennes ? L'observation des consultations politiques antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Lors des précédentes élections européennes, parmi les 1 279 inscrits sur les listes électorales à Saint-André-de-Corcy, 50,18% étaient allés voter. La participation était de 45,92% il y a 10 ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Saint-André-de-Corcy, 69,33% des électeurs avaient participé.

09:30 - Participation à Saint-André-de-Corcy : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Saint-André-de-Corcy, le taux de participation constituera sans aucun doute l'un des facteurs importants des élections européennes. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,81% dans la localité. La participation était de 80,37% au premier tour, c'est-à-dire 2 137 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle et ses retombées en matière énergétique et économique sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-André-de-Corcy .