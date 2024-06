En direct

19:23 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Mionnay ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 5,64% à Mionnay, contre 25,77% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Mionnay, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,06% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Mionnay ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections européennes 2024. Si dans l'Hexagone, les sondages d'intentions de vote chiffrent une progression du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 35% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans à Mionnay Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,16% contre 28,91% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 44,53% contre 55,47%. Le RN n'a pas plus convaincu à Mionnay quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 26,67% au premier tour, contre 27,60% pour le binôme La République en Marche. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. La liste de Bardella ne terminait que deuxième lors des élections européennes à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première marche avec 25,77%, contre 25% pour le RN.

11:45 - Mionnay : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire de Mionnay, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 25,51% de cadres supérieurs pour 2 227 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 169 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (94,64 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,15% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 51,82% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 667,33 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour finir, à Mionnay, les problématiques locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux élections européennes à Mionnay Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des élections antérieures. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, sur les 948 personnes en âge de voter à Mionnay, 47,13% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 54,49% pour les élections européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mionnay : l'abstention au cœur des préoccupations À Mionnay, le niveau de participation constituera un critère essentiel de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 53,38% au premier tour et seulement 50,19% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 83,32% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 80,32% au second tour, ce qui représentait 1 469 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.