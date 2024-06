En direct

19:12 - À Saint-Arnoult-en-Yvelines, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 5,55% à Saint-Arnoult-en-Yvelines, contre 25,1% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Saint-Arnoult-en-Yvelines, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,85% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,75% pour Yannick Jadot, 2,2% pour Fabien Roussel et 1,16% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Saint-Arnoult-en-Yvelines, entre les 25,1% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,24% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,84% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Saint-Arnoult-en-Yvelines ? Si au niveau national, les sondeurs dessinent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a pour l'instant gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Arnoult-en-Yvelines ? Saint-Arnoult-en-Yvelines avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 19,09%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 32,24% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 36,27% contre 63,73%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Arnoult-en-Yvelines par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,31% au premier tour, contre 32,84% pour le binôme LREM. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de votes, avec 64,94% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Saint-Arnoult-en-Yvelines il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Saint-Arnoult-en-Yvelines lors des européennes à l'époque, avec 25,1%. La liste avait relégué le RN de Jordan Bardella en deuxième place avec 18,88% des votes.

11:45 - Saint-Arnoult-en-Yvelines : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des européennes, Saint-Arnoult-en-Yvelines foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 29,57% de cadres supérieurs pour 5 870 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. L'existence de 541 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 17,23 % des résidents sont des enfants, et 28,7 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Saint-Arnoult-en-Yvelines abrite une communauté diversifiée, avec ses 345 résidents étrangers, soit 5,96% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,46%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3367,55 €/mois. Saint-Arnoult-en-Yvelines manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Saint-Arnoult-en-Yvelines Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux précédents ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 2 636 inscrits sur les listes électorales de Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines) avaient pris part au scrutin (soit 57,82%), à comparer avec un taux de participation de 51,2% en 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Saint-Arnoult-en-Yvelines À Saint-Arnoult-en-Yvelines, l'une des clés de ces européennes sera à n'en pas douter l'abstention. Au premier tour de la présidentielle, 80,68% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 77,64% au deuxième tour, ce qui représentait 3 565 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,51% au premier tour et seulement 52,0% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Saint-Arnoult-en-Yvelines ? La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des foyers français pourrait potentiellement impacter le pourcentage de participation à Saint-Arnoult-en-Yvelines.