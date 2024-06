Résultat des européennes à Sonchamp : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - À Sonchamp, une liste RN favorite ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si en France, les sondages d'intentions de vote calculent une évolution du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 27% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Quelques résultats à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Sonchamp lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,55%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 18,77%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 37,96% contre 62,04%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,85% au premier tour, contre 33,15% pour le binôme LREM. Sur la commune de Sonchamp, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - 24,4% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Sonchamp Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler une évidence au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau avait gagné à Sonchamp lors des européennes à l'époque, avec 24,4%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 17,33% des votes.

11:45 - Comment la composition démographique de Sonchamp façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Sonchamp, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,88%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (85,58%) met en exergue le poids des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,14%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (10,2%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,07%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,02% à Sonchamp, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières européennes à Sonchamp Au cours des scrutins européens passés, les 1 686 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 36,39% dans la commune de Sonchamp, contre un taux d'abstention de 48,87% pour le scrutin de 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Sonchamp Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Sonchamp, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 17,54% dans la ville, à comparer avec une abstention de 19,65% au second tour. En proportion, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record. Les études indiquent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?