Résultat des européennes à Saint-Avit-Saint-Nazaire : l'élection 2024 en direct

19:31 - À Saint-Avit-Saint-Nazaire, qui va prendre avantage des voix de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 23,58% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,46% à Saint-Avit-Saint-Nazaire, contre 14,03% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (8,01% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (10,38% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,37% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Avit-Saint-Nazaire, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Avit-Saint-Nazaire semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Avit-Saint-Nazaire ? Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient offert un joli score pour le Rassemblement national à Saint-Avit-Saint-Nazaire. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 35,99% au premier tour avant un formidable 59,13% au deuxième sur la circonscription couvrant la zone. Il a même enregistré un poucentage plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République précédente. La candidate avait engrangé 34,81% au premier tour et 60,16% au deuxième dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 19,28% et 17,52% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (39,84%) au second.

12:45 - 35,34% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Saint-Avit-Saint-Nazaire Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement avait convaincu 35,34% des voix, contre Nathalie Loiseau à 14,03% et Yannick Jadot à 10,38%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Avit-Saint-Nazaire : un éclairage démographique Quel portrait faire de Saint-Avit-Saint-Nazaire, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 731 logements pour 1 488 habitants, la densité de la ville est de 79 habitants/km². Avec 97 entreprises, Saint-Avit-Saint-Nazaire permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,63 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 37,66% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 27,56% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 87,73 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, Saint-Avit-Saint-Nazaire incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Saint-Avit-Saint-Nazaire : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%. Pour comprendre le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, lors des élections européennes, parmi les 590 personnes en âge de voter à Saint-Avit-Saint-Nazaire, 47,18% étaient restées chez elles, contre une abstention de 51,13% lors des européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Saint-Avit-Saint-Nazaire Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Avit-Saint-Nazaire, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,56% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 22,47% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,92% au premier tour et seulement 50% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Saint-Avit-Saint-Nazaire ?