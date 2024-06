Résultat des européennes à Saint-Clar : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Saint-Clar ? En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient au coude-à-coude ce soir, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait glané 21,93% à Saint-Clar, contre 11,08% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré son coup d'éclat lors des élections législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Clar, le binôme Nupes avait en effet accumulé 12,45% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Saint-Clar, entre les 21,93% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 6,04% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Saint-Clar ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Clar semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la localité.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Clar Avec 19,48%, c'est un résultat trop serré qu'avait fait Marine Le Pen à Saint-Clar au premier tour de la présidentielle en 2022. La patronne du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 21,9% et 21,58% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 58,03% contre 41,97% pour Le Pen au second round sur place. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 7,33%, alors que les candidats Divers gauche rassembleront 59,89% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau avait gagné à Saint-Clar lors des élections européennes à l'époque, avec 21,93%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 21,7% des votes.

11:45 - Saint-Clar : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans les rues de Saint-Clar, le scrutin est en cours. Dotée de 639 logements pour 1 048 habitants, la densité de la ville est de 55 hab par km². L'existence de 96 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 12,01 % des résidents sont des enfants, et 36,03 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 28,19% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 28,2% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2668,01 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Clar contribue à construire l'avenir européen.

10:30 - Saint-Clar : analyse du taux d'abstention aux élections européennes La participation des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Saint-Clar, 49,94% des habitants avaient participé. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, 459 personnes aptes à participer à une élection à Saint-Clar avaient pris part au scrutin (soit 61,2%), contre un taux de participation de 56,69% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Saint-Clar ? À Saint-Clar, le niveau de participation sera incontestablement l'un des critères essentiels du scrutin européen. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 32,23% au premier tour et seulement 35,16% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Saint-Clar ? En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,21% des votants de la ville, contre un taux d'abstention de 22,89% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.