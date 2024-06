En direct

19:28 - Quels seront les reports des voix Nupes à Saint-Côme-d'Olt ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 17,94% des bulletins dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 6,93% à Saint-Côme-d'Olt, contre 29,9% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Saint-Côme-d'Olt, une liste Bardella favorite ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très observé localement pour ces élections des députés européens 2024. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Saint-Côme-d'Olt entre Jordan Bardella en 2019 (14,86%) et Marine Le Pen en 2022 (19,06% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 20% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Côme-d'Olt Saint-Côme-d'Olt avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 19,06%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 34,86% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 37,13% contre 62,87%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 12,22% au premier tour, contre 47,14% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de votes, avec 72,11% sur l'unique circonscription couvrant Saint-Côme-d'Olt.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes à Saint-Côme-d'Olt Se retourner sur le dernier test peut encore sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À Saint-Côme-d'Olt, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,9% des votes. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 14,86%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 13,01%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Côme-d'Olt : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Saint-Côme-d'Olt, les élections sont en cours. Dotée de 868 logements pour 1 437 habitants, la densité de la ville est de 44 habitants par km². Avec 89 entreprises, Saint-Côme-d'Olt est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (65,09 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 39,34% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 58,54% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1754,87 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour conclure, Saint-Côme-d'Olt incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Saint-Côme-d'Olt : la mobilisation des électeurs aux européennes Au cours des dernières années, les 1 474 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 61,03% des électeurs de Saint-Côme-d'Olt avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 54,87% en 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Election à Saint-Côme-d'Olt : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères principaux des européennes sera indéniablement le taux de participation à Saint-Côme-d'Olt. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 82,94% dans la ville. La participation était de 79,00% au second tour, c'est-à-dire 903 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 56,77% au premier tour et seulement 53,45% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Côme-d'Olt ? La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français, cumulée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Saint-Côme-d'Olt.