19:34 - À Saint-Crépin-Ibouvillers, qui vont élire les supporters de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 2,54% à Saint-Crépin-Ibouvillers, contre 15,85% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Crépin-Ibouvillers, le binôme Nupes avait en effet réuni 12,71% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,21% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,24% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 1,32% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel candidat vont adopter les supporters de la droite à Saint-Crépin-Ibouvillers ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très observé pour cette européenne, au niveau local, comme dans le reste du pays. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Saint-Crépin-Ibouvillers. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour prédire environ 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Crépin-Ibouvillers. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la ville avec 34,38% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 68,91% au deuxième (Saint-Crépin-Ibouvillers ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,11% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,32% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,21%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 59,25%, devant Emmanuel Macron à 40,75%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections européennes 2019 à Saint-Crépin-Ibouvillers Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 35,42% des votes s'étaient portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 15,85% et Yannick Jadot à 8,41%. Le RN s'était imposé avec 181 habitants de Saint-Crépin-Ibouvillers passés par les urnes.

11:45 - Saint-Crépin-Ibouvillers : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact aura la population de Saint-Crépin-Ibouvillers sur le résultat des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 7,97% et une densité de population de 104 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,03%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 488 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,57%) et le nombre de résidences HLM (5,3% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Crépin-Ibouvillers mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,66% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Saint-Crépin-Ibouvillers : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins européens précédents. Lors des précédentes élections européennes, sur les 539 inscrits sur les listes électorales à Saint-Crépin-Ibouvillers, 45,06% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 52,67% en 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Crépin-Ibouvillers : quel sera le taux d'abstention ? À Saint-Crépin-Ibouvillers, l'un des facteurs décisifs des élections européennes 2024 sera incontestablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,8% au premier tour. Au second tour, 46,47% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Saint-Crépin-Ibouvillers ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,33% au sein de la localité, à comparer avec une participation de 75,1% au premier tour, soit 772 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.