En direct

19:28 - À Saint-Cyr, qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes ? L'autre source de doute qui enveloppe ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nupes. A l'issue du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 17,69% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 5,25% à Saint-Cyr, contre 15,76% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Saint-Cyr : les 15,76% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,15% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,93% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Cyr, un favori aux européennes ? Alors qu'à l'échelle de la France, les instituts de sondages prédisent un score de 33% pour le Rassemblement national au scrutin européen de 2014, soit une dizaine de points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà avancé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN termine à environ 40% à Saint-Cyr ce soir.

15:02 - Tendance favorable au RN à Saint-Cyr ? La présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La figure du RN obtenait 33,44% au premier round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,15% et 13,62% des voix. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au deuxième tour avec 53,02%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 23,84% des votes sur place, contre 27,93% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (59,91%).

12:45 - À Saint-Cyr, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Revenir cinq ans en arrière semble toujours avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 25,14% des voix s'étaient portées vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 15,76% et François-Xavier Bellamy à 14,63%. Le mouvement nationaliste avait fini premier avec 134 électeurs de Saint-Cyr.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Cyr Devant le bureau de vote de Saint-Cyr, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 426 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 75 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 810 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (10,97 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 30,39% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 48,6% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 549,69 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Saint-Cyr, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Saint-Cyr : ce qu'il faut savoir Cette élection européenne verra-t-elle une amélioration de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Lors des précédentes élections européennes, sur les 563 personnes en âge de voter à Saint-Cyr, 52,57% étaient allées voter. La participation était de 41,84% lors des européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Saint-Cyr L'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Saint-Cyr. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,08% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 83,38% au premier tour, ce qui représentait 928 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,91% au premier tour et seulement 45,59% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des familles cumulée avec les inquiétudes liées à la guerre au Moyen-Orient sont de nature à augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Cyr.