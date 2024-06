Résultat des européennes à Vernosc-lès-Annonay : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat de Vernosc-lès-Annonay : un regard sur la démographie locale

Dans la ville de Vernosc-lès-Annonay, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,49%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (78,05%) met en relief l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (89,98%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 081 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,18%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,01%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Vernosc-lès-Annonay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,85% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.