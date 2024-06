En direct

19:22 - À Saint-Denis-en-Bugey, quels seront les reports des voix Nupes ? L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,92% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 5,61% à Saint-Denis-en-Bugey, contre 15,27% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Saint-Denis-en-Bugey à l'issue des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste Bardella sera un enjeu pour ces européennes 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Saint-Denis-en-Bugey. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi s'attendre à 41% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable au RN à Saint-Denis-en-Bugey ? Marine Le Pen avait frappé fort à Saint-Denis-en-Bugey lors de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 33,52% des voix au premier round. Au deuxième tour, c'est aussi la patronne de l'ancien Front national qui avait le plus convaincu avec 56,09%, devant Emmanuel Macron à 43,91%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 29,69% des votes sur place, contre 32,29% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 56,07%.

12:45 - 31,46% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Saint-Denis-en-Bugey Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? 31,46% des voix s'étaient tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 15,27% et François-Xavier Bellamy à 10,31%. Le mouvement nationaliste avait convaincu ainsi 241 électeurs de Saint-Denis-en-Bugey.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Denis-en-Bugey Quel portrait faire de Saint-Denis-en-Bugey, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 2 240 habitants répartis dans 1 082 logements, cette ville présente une densité de 878 habitants par km². Ses 128 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 675 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (85,3 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 35,49% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,42%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2242,31 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Saint-Denis-en-Bugey, les spécificités locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Saint-Denis-en-Bugey : les chiffres clés Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Saint-Denis-en-Bugey, 71,94% des votants n'avaient pas participé. L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 813 personnes en âge de voter à Saint-Denis-en-Bugey, 51,17% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 59,2% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Denis-en-Bugey pour les européennes À Saint-Denis-en-Bugey, la participation constituera l'une des grandes inconnues de ces européennes. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,00% dans la commune, à comparer avec une abstention de 25,09% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.