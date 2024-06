En direct

19:35 - À Saint-Denis-sur-Sarthon, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à la loupe La gauche unie aux législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,1% des suffrages dans la localité. Une somme à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,84% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,78% pour Yannick Jadot, 1,81% pour Fabien Roussel et 1,48% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 3,74% à Saint-Denis-sur-Sarthon, contre 20,33% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Quel résultat pour le RN à Saint-Denis-sur-Sarthon lors des européennes ? Le résultat de la liste portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement européen 2024 à l'échelle locale. Si en France, les sondages d'opinion chiffrent une évolution du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella pas loin des 30% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les électeurs de Saint-Denis-sur-Sarthon penchaient pour Macron en 2022 Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Denis-sur-Sarthon. Le parti avait terminé en tête dans la localité avec 28,12% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme La République en Marche (Saint-Denis-sur-Sarthon n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même réalisé un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 26,69% au premier tour et 46,37% au deuxième dans la cité.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Saint-Denis-sur-Sarthon Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes à l'époque. Ladite liste avait glané 23,36% des suffrages, soit 100 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 20,33% et Yannick Jadot à 14,49%.

11:45 - Saint-Denis-sur-Sarthon : européennes et dynamiques démographiques Dans la commune de Saint-Denis-sur-Sarthon, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le bourg, 19,56% des résidents sont des enfants, et 9,78% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (19,34%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 385 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,08%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,18%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Denis-sur-Sarthon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,52% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Saint-Denis-sur-Sarthon : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes européennes ? Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Saint-Denis-sur-Sarthon, 66,67% des électeurs avaient participé. Au fil des dernières années, les 1 124 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 446 personnes en âge de participer à une élection à Saint-Denis-sur-Sarthon s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 59,71%). La participation était de 50,45% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Denis-sur-Sarthon : les européennes débutent L'un des critères décisifs des européennes sera le niveau de participation à Saint-Denis-sur-Sarthon. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,89% dans la commune. Le taux de participation était de 78,00% au premier tour, c'est-à-dire 617 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,73% au premier tour. Au second tour, 44,3% des électeurs se sont déplacés. Les jeunes générations montrent couramment une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?