La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 14,48% des voix dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 2% à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, contre 13,48% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

Le résultat de la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces élections au niveau local. Jordan Bardella devrait atteindre 50% à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt si la tendance anticipée par les instituts de sondages sur la France entière se répercute localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est facile, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Les scores de 2022 à retenir pour les européennes

Le résultat de l'élection la plus récente est un précédent instructif au moment du rendez-vous électoral du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un bon démarrage pour le RN à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la cité avec 35,81% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 55,71% au deuxième, lui garantissant d'être au sommet à l'échelle municipale sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 46,07% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,1% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,67%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 64,92%, devant Emmanuel Macron à 35,08%.